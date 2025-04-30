Chachamaru (CHACHA) טוקנומיקה
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
