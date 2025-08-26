Chachamaru (CHACHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00395676 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.98% שינוי מחיר (1D) -23.82% שינוי מחיר (7D) -31.30%

Chachamaru (CHACHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHACHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHACHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395676, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHACHA השתנה ב -0.98% במהלך השעה האחרונה, -23.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chachamaru (CHACHA) מידע שוק

שווי שוק $ 80.85K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.85K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chachamaru הוא $ 80.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHACHA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.85K.