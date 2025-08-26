cGHS (CGHS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.089902 גבוה 24 שעות $ 0.094845 שיא כל הזמנים $ 0.099394 המחיר הנמוך ביותר $ 0.063213 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.58% שינוי מחיר (7D) -1.57%

cGHS (CGHS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.090698. במהלך 24 השעות האחרונות, CGHS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.089902 לבין שיא של $ 0.094845, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGHSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.063213.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGHS השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cGHS (CGHS) מידע שוק

שווי שוק $ 46.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.44K אספקת מחזור 512.06K אספקה כוללת 512,059.8213062436

שווי השוק הנוכחי של cGHS הוא $ 46.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGHS הוא 512.06K, עם היצע כולל של 512059.8213062436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.44K.