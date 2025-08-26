CertaiK by Virtuals (CERTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01099858$ 0.01099858 $ 0.01099858 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.08% שינוי מחיר (1D) -14.34% שינוי מחיר (7D) -23.05% שינוי מחיר (7D) -23.05%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CERTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CERTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01099858, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CERTAI השתנה ב +3.08% במהלך השעה האחרונה, -14.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 546.77K$ 546.77K $ 546.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 546.77K$ 546.77K $ 546.77K אספקת מחזור 997.20M 997.20M 997.20M אספקה כוללת 997,195,783.4280375 997,195,783.4280375 997,195,783.4280375

שווי השוק הנוכחי של CertaiK by Virtuals הוא $ 546.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CERTAI הוא 997.20M, עם היצע כולל של 997195783.4280375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.77K.