CertaiK by Virtuals סֵמֶל

CertaiK by Virtuals מחיר (CERTAI)

לא רשום

1 CERTAI ל USDמחיר חי:

$0.00054831
$0.00054831$0.00054831
-14.30%1D
mexc
USD
CertaiK by Virtuals (CERTAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:26:55 (UTC+8)

CertaiK by Virtuals (CERTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01099858
$ 0.01099858$ 0.01099858

$ 0
$ 0$ 0

+3.08%

-14.34%

-23.05%

-23.05%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CERTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CERTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01099858, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CERTAI השתנה ב +3.08% במהלך השעה האחרונה, -14.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) מידע שוק

$ 546.77K
$ 546.77K$ 546.77K

--
----

$ 546.77K
$ 546.77K$ 546.77K

997.20M
997.20M 997.20M

997,195,783.4280375
997,195,783.4280375 997,195,783.4280375

שווי השוק הנוכחי של CertaiK by Virtuals הוא $ 546.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CERTAI הוא 997.20M, עם היצע כולל של 997195783.4280375. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.77K.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CertaiK by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCertaiK by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCertaiK by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CertaiK by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.34%
30 ימים$ 0-9.10%
60 ימים$ 0-44.14%
90 ימים$ 0--

מה זהCertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) משאב

האתר הרשמי

CertaiK by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CertaiK by Virtuals (CERTAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CertaiK by Virtuals (CERTAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CertaiK by Virtuals.

בדוק את CertaiK by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CERTAI למטבעות מקומיים

CertaiK by Virtuals (CERTAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CertaiK by Virtuals (CERTAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CERTAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CertaiK by Virtuals (CERTAI)

כמה שווה CertaiK by Virtuals (CERTAI) היום?
החי CERTAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CERTAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CERTAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CertaiK by Virtuals?
שווי השוק של CERTAI הוא $ 546.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CERTAI?
ההיצע במחזור של CERTAI הוא 997.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CERTAI?
‏‏CERTAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01099858 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CERTAI?
CERTAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CERTAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CERTAI הוא -- USD.
האם CERTAI יעלה השנה?
CERTAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CERTAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:26:55 (UTC+8)

CertaiK by Virtuals (CERTAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

