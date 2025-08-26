Ceiling Cat (CEICAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01110824 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -7.32% שינוי מחיר (7D) -4.85%

Ceiling Cat (CEICAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CEICAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CEICATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01110824, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CEICAT השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -7.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ceiling Cat (CEICAT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.75K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.75K אספקת מחזור 999.52M אספקה כוללת 999,523,327.62184

שווי השוק הנוכחי של Ceiling Cat הוא $ 50.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CEICAT הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999523327.62184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.75K.