catwifbag (BAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.129741$ 0.129741 $ 0.129741 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02% שינוי מחיר (1D) -11.18% שינוי מחיר (7D) -6.51% שינוי מחיר (7D) -6.51%

catwifbag (BAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.129741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAG השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -11.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

catwifbag (BAG) מידע שוק

שווי שוק $ 344.25K$ 344.25K $ 344.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 344.25K$ 344.25K $ 344.25K אספקת מחזור 998.33M 998.33M 998.33M אספקה כוללת 998,328,582.5441161 998,328,582.5441161 998,328,582.5441161

שווי השוק הנוכחי של catwifbag הוא $ 344.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAG הוא 998.33M, עם היצע כולל של 998328582.5441161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 344.25K.