Catfish (CATFISH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00208512$ 0.00208512 $ 0.00208512 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.25% שינוי מחיר (7D) -0.25%

Catfish (CATFISH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATFISH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATFISHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208512, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATFISH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catfish (CATFISH) מידע שוק

שווי שוק $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,395.0 999,998,395.0 999,998,395.0

שווי השוק הנוכחי של Catfish הוא $ 41.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATFISH הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998395.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.23K.