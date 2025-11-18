BESC MONEY מחיר היום

מחיר BESC MONEY (MONEY) בזמן אמת היום הוא $ 13.03, עם שינוי של 3.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONEY ל USD הוא $ 13.03 לכל MONEY.

BESC MONEY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 612,178, עם היצע במחזור של 46.99K MONEY. ב‑24 השעות האחרונות, MONEY סחר בין $ 11.87 (נמוך) ל $ 13.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 39.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 11.87.

ביצועים לטווח קצר, MONEY נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -10.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BESC MONEY (MONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 612.18K$ 612.18K $ 612.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 612.18K$ 612.18K $ 612.18K אספקת מחזור 46.99K 46.99K 46.99K אספקה כוללת 46,993.41140310006 46,993.41140310006 46,993.41140310006

שווי השוק הנוכחי של BESC MONEY הוא $ 612.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONEY הוא 46.99K, עם היצע כולל של 46993.41140310006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 612.18K.