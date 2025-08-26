עוד על MSMIL

MSMIL מידע על מחיר

MSMIL מסמך לבן

MSMIL אתר רשמי

MSMIL טוקניומיקה

MSMIL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Milestone Millions סֵמֶל

Milestone Millions מחיר (MSMIL)

לא רשום

1 MSMIL ל USDמחיר חי:

$0.00013949
$0.00013949$0.00013949
-13.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Milestone Millions (MSMIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:04:12 (UTC+8)

Milestone Millions (MSMIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00284853
$ 0.00284853$ 0.00284853

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-13.06%

-5.84%

-5.84%

Milestone Millions (MSMIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MSMIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSMILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00284853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSMIL השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -13.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Milestone Millions (MSMIL) מידע שוק

$ 52.82K
$ 52.82K$ 52.82K

--
----

$ 69.74K
$ 69.74K$ 69.74K

378.68M
378.68M 378.68M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Milestone Millions הוא $ 52.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSMIL הוא 378.68M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.74K.

Milestone Millions (MSMIL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Milestone Millionsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMilestone Millions ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMilestone Millions ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Milestone Millionsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.06%
30 ימים$ 0-59.22%
60 ימים$ 0-37.43%
90 ימים$ 0--

מה זהMilestone Millions (MSMIL)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Milestone Millions (MSMIL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Milestone Millionsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Milestone Millions (MSMIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Milestone Millions (MSMIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Milestone Millions.

בדוק את Milestone Millions תחזית המחיר עכשיו‏!

MSMIL למטבעות מקומיים

Milestone Millions (MSMIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Milestone Millions (MSMIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSMIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Milestone Millions (MSMIL)

כמה שווה Milestone Millions (MSMIL) היום?
החי MSMILהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSMIL ל USD?
המחיר הנוכחי של MSMIL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Milestone Millions?
שווי השוק של MSMIL הוא $ 52.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSMIL?
ההיצע במחזור של MSMIL הוא 378.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSMIL?
‏‏MSMIL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00284853 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSMIL?
MSMIL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MSMIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSMIL הוא -- USD.
האם MSMIL יעלה השנה?
MSMIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSMIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:04:12 (UTC+8)

Milestone Millions (MSMIL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.