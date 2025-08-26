Milestone Millions (MSMIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00284853$ 0.00284853 $ 0.00284853 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -13.06% שינוי מחיר (7D) -5.84% שינוי מחיר (7D) -5.84%

Milestone Millions (MSMIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MSMIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSMILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00284853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSMIL השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -13.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Milestone Millions (MSMIL) מידע שוק

שווי שוק $ 52.82K$ 52.82K $ 52.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.74K$ 69.74K $ 69.74K אספקת מחזור 378.68M 378.68M 378.68M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Milestone Millions הוא $ 52.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSMIL הוא 378.68M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.74K.