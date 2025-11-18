Carrot מחיר היום

מחיר Carrot (CRT) בזמן אמת היום הוא $ 112.79, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRT ל USD הוא $ 112.79 לכל CRT.

Carrot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,159,094, עם היצע במחזור של 267.41K CRT. ב‑24 השעות האחרונות, CRT סחר בין $ 112.69 (נמוך) ל $ 112.87 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 133.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 101.03.

ביצועים לטווח קצר, CRT נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +0.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Carrot (CRT) מידע שוק

שווי שוק $ 30.16M$ 30.16M $ 30.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.16M$ 30.16M $ 30.16M אספקת מחזור 267.41K 267.41K 267.41K אספקה כוללת 267,410.51314545 267,410.51314545 267,410.51314545

שווי השוק הנוכחי של Carrot הוא $ 30.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRT הוא 267.41K, עם היצע כולל של 267410.51314545. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.16M.