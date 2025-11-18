Captain Kuma מחיר היום

מחיר Captain Kuma (KUMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00648488, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KUMA ל USD הוא $ 0.00648488 לכל KUMA.

Captain Kuma כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,802,565, עם היצע במחזור של 899.99M KUMA. ב‑24 השעות האחרונות, KUMA סחר בין $ 0.00616541 (נמוך) ל $ 0.00668116 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01017393, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0054502.

ביצועים לטווח קצר, KUMA נע ב +1.27% בשעה האחרונה ו -3.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Captain Kuma (KUMA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M אספקת מחזור 899.99M 899.99M 899.99M אספקה כוללת 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148

שווי השוק הנוכחי של Captain Kuma הוא $ 5.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUMA הוא 899.99M, עם היצע כולל של 899994368.8113148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.80M.