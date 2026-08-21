Camelot Token מחיר היום

מחיר Camelot Token (GRAIL) בזמן אמת היום הוא $ 36.79, עם שינוי של 3.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRAIL ל USD הוא $ 36.79 לכל GRAIL.

Camelot Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 969,543, עם היצע במחזור של 26.35K GRAIL. ב‑24 השעות האחרונות, GRAIL סחר בין $ 35.28 (נמוך) ל $ 36.88 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,643.22, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 28.05.

ביצועים לטווח קצר, GRAIL נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו +11.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.10K.

Camelot Token (GRAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 969.54K$ 969.54K $ 969.54K נפח (24 שעות) $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M אספקת מחזור 26.35K 26.35K 26.35K אספקה כוללת 91,697.36779835257 91,697.36779835257 91,697.36779835257

שווי השוק הנוכחי של Camelot Token הוא $ 969.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.10K. ההיצע במחזור של GRAIL הוא 26.35K, עם היצע כולל של 91697.36779835257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.37M.