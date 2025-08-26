עוד על BUU

BUU סֵמֶל

BUU מחיר (BUU)

לא רשום

1 BUU ל USDמחיר חי:

$0.00015374
-10.20%1D
mexc
USD
BUU (BUU) טבלת מחירים חיה
BUU (BUU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00015226
24 שעות נמוך
$ 0.00017383
גבוה 24 שעות

$ 0.00015226
$ 0.00017383
$ 0.0270475
$ 0.00007353
+0.00%

-10.26%

-4.52%

-4.52%

BUU (BUU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015374. במהלך 24 השעות האחרונות, BUU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00015226 לבין שיא של $ 0.00017383, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0270475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007353.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUU השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUU (BUU) מידע שוק

$ 153.44K
--
$ 153.44K
998.29M
998,288,681.7749944
שווי השוק הנוכחי של BUU הוא $ 153.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUU הוא 998.29M, עם היצע כולל של 998288681.7749944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.44K.

BUU (BUU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BUUל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBUU ל USDהיה . $ -0.0000251989.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBUU ל USDהיה $ -0.0000473875.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BUUל USDהיה $ -0.0001525216286481773.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.26%
30 ימים$ -0.0000251989-16.39%
60 ימים$ -0.0000473875-30.82%
90 ימים$ -0.0001525216286481773-49.80%

מה זהBUU (BUU)

In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact.

BUU (BUU) משאב

האתר הרשמי

BUUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BUU (BUU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BUU (BUU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BUU.

בדוק את BUU תחזית המחיר עכשיו‏!

BUU למטבעות מקומיים

BUU (BUU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BUU (BUU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BUU (BUU)

כמה שווה BUU (BUU) היום?
החי BUUהמחיר ב USD הוא 0.00015374 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUU ל USD?
המחיר הנוכחי של BUU ל USD הוא $ 0.00015374. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BUU?
שווי השוק של BUU הוא $ 153.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUU?
ההיצע במחזור של BUU הוא 998.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUU?
‏‏BUU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0270475 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUU?
BUU ‏‏רשם מחירATL של 0.00007353 USD.
מהו נפח המסחר של BUU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUU הוא -- USD.
האם BUU יעלה השנה?
BUU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

