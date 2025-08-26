BUU (BUU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00015226 $ 0.00015226 $ 0.00015226 24 שעות נמוך $ 0.00017383 $ 0.00017383 $ 0.00017383 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00015226$ 0.00015226 $ 0.00015226 גבוה 24 שעות $ 0.00017383$ 0.00017383 $ 0.00017383 שיא כל הזמנים $ 0.0270475$ 0.0270475 $ 0.0270475 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007353$ 0.00007353 $ 0.00007353 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -10.26% שינוי מחיר (7D) -4.52% שינוי מחיר (7D) -4.52%

BUU (BUU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015374. במהלך 24 השעות האחרונות, BUU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00015226 לבין שיא של $ 0.00017383, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0270475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007353.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUU השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUU (BUU) מידע שוק

שווי שוק $ 153.44K$ 153.44K $ 153.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.44K$ 153.44K $ 153.44K אספקת מחזור 998.29M 998.29M 998.29M אספקה כוללת 998,288,681.7749944 998,288,681.7749944 998,288,681.7749944

שווי השוק הנוכחי של BUU הוא $ 153.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUU הוא 998.29M, עם היצע כולל של 998288681.7749944. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.44K.