Butler מחיר היום

מחיר Butler (BUTLER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUTLER ל USD הוא $ 0 לכל BUTLER.

Butler כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,332, עם היצע במחזור של 100.00B BUTLER. ב‑24 השעות האחרונות, BUTLER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUTLER נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Butler (BUTLER) מידע שוק

שווי שוק $ 33.33K$ 33.33K $ 33.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.33K$ 33.33K $ 33.33K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Butler הוא $ 33.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTLER הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.33K.