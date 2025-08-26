BurnedFi (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 24 שעות נמוך $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 גבוה 24 שעות $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 שיא כל הזמנים $ 10.25$ 10.25 $ 10.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.542183$ 0.542183 $ 0.542183 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -9.20% שינוי מחיר (7D) -13.91% שינוי מחיר (7D) -13.91%

BurnedFi (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא $1.85. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.82 לבין שיא של $ 2.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.542183.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -9.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BurnedFi (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 23.24M$ 23.24M $ 23.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.24M$ 23.24M $ 23.24M אספקת מחזור 12.56M 12.56M 12.56M אספקה כוללת 12,562,506.814767055 12,562,506.814767055 12,562,506.814767055

שווי השוק הנוכחי של BurnedFi הוא $ 23.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 12.56M, עם היצע כולל של 12562506.814767055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.24M.