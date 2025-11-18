Bunana מחיר היום

מחיר Bunana (BUNANA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0016277, עם שינוי של 11.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUNANA ל USD הוא $ 0.0016277 לכל BUNANA.

Bunana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,624,075, עם היצע במחזור של 1.00B BUNANA. ב‑24 השעות האחרונות, BUNANA סחר בין $ 0.00157202 (נמוך) ל $ 0.00185389 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00595379, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00114749.

ביצועים לטווח קצר, BUNANA נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו -41.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bunana (BUNANA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

