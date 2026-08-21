Builders מחיר היום

מחיר Builders (BUILDERS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUILDERS ל USD הוא $ 0 לכל BUILDERS.

Builders כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,130.18, עם היצע במחזור של 1.00B BUILDERS. ב‑24 השעות האחרונות, BUILDERS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUILDERS נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Builders (BUILDERS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Builders הוא $ 16.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILDERS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.13K.