BUILD (BUILD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00213214$ 0.00213214 $ 0.00213214 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) +4,051.12% שינוי מחיר (7D) -0.99% שינוי מחיר (7D) -0.99%

BUILD (BUILD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUILD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUILDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00213214, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUILD השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, +4,051.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUILD (BUILD) מידע שוק

שווי שוק $ 356.24K$ 356.24K $ 356.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 460.52K$ 460.52K $ 460.52K אספקת מחזור 9.79B 9.79B 9.79B אספקה כוללת 12,657,436,079.0 12,657,436,079.0 12,657,436,079.0

שווי השוק הנוכחי של BUILD הוא $ 356.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILD הוא 9.79B, עם היצע כולל של 12657436079.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 460.52K.