Bubblebid מחיר היום

מחיר Bubblebid (BBB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00041361, עם שינוי של 4.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BBB ל USD הוא $ 0.00041361 לכל BBB.

Bubblebid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,685.82, עם היצע במחזור של 21.00M BBB. ב‑24 השעות האחרונות, BBB סחר בין $ 0.00041361 (נמוך) ל $ 0.00043827 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01369516, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00041361.

ביצועים לטווח קצר, BBB נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bubblebid (BBB) מידע שוק

שווי שוק $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bubblebid הוא $ 8.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.69K.