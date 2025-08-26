BTU Protocol (BTU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01595713$ 0.01595713 $ 0.01595713 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.37% שינוי מחיר (7D) -3.37%

BTU Protocol (BTU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.747199. במהלך 24 השעות האחרונות, BTU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01595713.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTU Protocol (BTU) מידע שוק

שווי שוק $ 59.78M$ 59.78M $ 59.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.72M$ 74.72M $ 74.72M אספקת מחזור 80.00M 80.00M 80.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BTU Protocol הוא $ 59.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTU הוא 80.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.72M.