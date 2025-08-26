עוד על BTU

BTU Protocol סֵמֶל

BTU Protocol מחיר (BTU)

לא רשום

$0.747199
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
BTU Protocol (BTU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:02:52 (UTC+8)

BTU Protocol (BTU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

$ 0.01595713
$ 0.01595713$ 0.01595713

--

--

-3.37%

-3.37%

BTU Protocol (BTU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.747199. במהלך 24 השעות האחרונות, BTU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01595713.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTU Protocol (BTU) מידע שוק

$ 59.78M
$ 59.78M$ 59.78M

$ 74.72M
$ 74.72M$ 74.72M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BTU Protocol הוא $ 59.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTU הוא 80.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.72M.

BTU Protocol (BTU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BTU Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTU Protocol ל USDהיה . $ -0.0269059635.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTU Protocol ל USDהיה $ -0.0525415392.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BTU Protocolל USDהיה $ -0.2163781067229981.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0269059635-3.60%
60 ימים$ -0.0525415392-7.03%
90 ימים$ -0.2163781067229981-22.45%

מה זהBTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BTU Protocol (BTU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BTU Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BTU Protocol (BTU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BTU Protocol (BTU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BTU Protocol.

בדוק את BTU Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

BTU למטבעות מקומיים

BTU Protocol (BTU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BTU Protocol (BTU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BTU Protocol (BTU)

כמה שווה BTU Protocol (BTU) היום?
החי BTUהמחיר ב USD הוא 0.747199 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTU ל USD?
המחיר הנוכחי של BTU ל USD הוא $ 0.747199. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BTU Protocol?
שווי השוק של BTU הוא $ 59.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTU?
ההיצע במחזור של BTU הוא 80.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTU?
‏‏BTU השיג מחיר שיא (ATH) של 5.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTU?
BTU ‏‏רשם מחירATL של 0.01595713 USD.
מהו נפח המסחר של BTU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTU הוא -- USD.
האם BTU יעלה השנה?
BTU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BTU Protocol (BTU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.