BTC Standard Hashrate Token (BTCST) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי BTC Standard Hashrate Token (BTCST), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) מידע

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

אתר רשמי:
https://www.1-b.tc/

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BTC Standard Hashrate Token (BTCST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 221.06K
ההיצע הכולל:
$ 15.00M
אספקה במחזור:
$ 7.29M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 455.00K
שיא כל הזמנים:
$ 91.94
שפל כל הזמנים:
$ 0.01930527
מחיר נוכחי:
$ 0.03033297
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של BTC Standard Hashrate Token (BTCST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BTCST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BTCSTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BTCSTטוקניומיקה, חקרו אתBTCSTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BTCST חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BTCST עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BTCST משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

