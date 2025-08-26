BTC Standard Hashrate Token (BTCST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03034216 גבוה 24 שעות $ 0.03276756 שיא כל הזמנים $ 91.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01930527 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -6.14% שינוי מחיר (7D) +4.70%

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03052015. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03034216 לבין שיא של $ 0.03276756, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01930527.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCST השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) מידע שוק

שווי שוק $ 222.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 457.50K אספקת מחזור 7.29M אספקה כוללת 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BTC Standard Hashrate Token הוא $ 222.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCST הוא 7.29M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 457.50K.