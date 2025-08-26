עוד על BTCST

BTC Standard Hashrate Token סֵמֶל

BTC Standard Hashrate Token מחיר (BTCST)

לא רשום

1 BTCST ל USDמחיר חי:

$0.03049968
$0.03049968$0.03049968
-6.20%1D
USD
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) טבלת מחירים חיה
BTC Standard Hashrate Token (BTCST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03034216
$ 0.03034216$ 0.03034216
24 שעות נמוך
$ 0.03276756
$ 0.03276756$ 0.03276756
גבוה 24 שעות

$ 0.03034216
$ 0.03034216$ 0.03034216

$ 0.03276756
$ 0.03276756$ 0.03276756

$ 91.94
$ 91.94$ 91.94

$ 0.01930527
$ 0.01930527$ 0.01930527

+0.00%

-6.14%

+4.70%

+4.70%

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03052015. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03034216 לבין שיא של $ 0.03276756, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 91.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01930527.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCST השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) מידע שוק

$ 222.27K
$ 222.27K$ 222.27K

--
----

$ 457.50K
$ 457.50K$ 457.50K

7.29M
7.29M 7.29M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BTC Standard Hashrate Token הוא $ 222.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCST הוא 7.29M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 457.50K.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BTC Standard Hashrate Tokenל USDהיה $ -0.00199874554579528.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTC Standard Hashrate Token ל USDהיה . $ +0.0029735690.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTC Standard Hashrate Token ל USDהיה $ +0.0070398388.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BTC Standard Hashrate Tokenל USDהיה $ +0.00040941944553247.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00199874554579528-6.14%
30 ימים$ +0.0029735690+9.74%
60 ימים$ +0.0070398388+23.07%
90 ימים$ +0.00040941944553247+1.36%

מה זהBTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) משאב

האתר הרשמי

BTC Standard Hashrate Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BTC Standard Hashrate Token (BTCST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BTC Standard Hashrate Token (BTCST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BTC Standard Hashrate Token.

בדוק את BTC Standard Hashrate Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCST למטבעות מקומיים

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BTC Standard Hashrate Token (BTCST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

כמה שווה BTC Standard Hashrate Token (BTCST) היום?
החי BTCSTהמחיר ב USD הוא 0.03052015 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCST ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCST ל USD הוא $ 0.03052015. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BTC Standard Hashrate Token?
שווי השוק של BTCST הוא $ 222.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCST?
ההיצע במחזור של BTCST הוא 7.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCST?
‏‏BTCST השיג מחיר שיא (ATH) של 91.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCST?
BTCST ‏‏רשם מחירATL של 0.01930527 USD.
מהו נפח המסחר של BTCST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCST הוא -- USD.
האם BTCST יעלה השנה?
BTCST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
