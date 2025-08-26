BTC Proxy (BTCPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 111,530$ 111,530 $ 111,530 המחיר הנמוך ביותר $ 2,237.63$ 2,237.63 $ 2,237.63 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -11.68% שינוי מחיר (7D) -11.68%

BTC Proxy (BTCPX) המחיר בזמן אמת של הוא $5,995.01. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 111,530, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,237.63.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCPX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTC Proxy (BTCPX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M אספקת מחזור 261.57 261.57 261.57 אספקה כוללת 261.57311123 261.57311123 261.57311123

שווי השוק הנוכחי של BTC Proxy הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCPX הוא 261.57, עם היצע כולל של 261.57311123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.