BTC Proxy סֵמֶל

BTC Proxy מחיר (BTCPX)

לא רשום

1 BTCPX ל USDמחיר חי:

$5,995.01
$5,995.01$5,995.01
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BTC Proxy (BTCPX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:12:50 (UTC+8)

BTC Proxy (BTCPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 111,530
$ 111,530$ 111,530

$ 2,237.63
$ 2,237.63$ 2,237.63

--

--

-11.68%

-11.68%

BTC Proxy (BTCPX) המחיר בזמן אמת של הוא $5,995.01. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 111,530, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,237.63.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCPX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTC Proxy (BTCPX) מידע שוק

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

261.57
261.57 261.57

261.57311123
261.57311123 261.57311123

שווי השוק הנוכחי של BTC Proxy הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCPX הוא 261.57, עם היצע כולל של 261.57311123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.57M.

BTC Proxy (BTCPX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BTC Proxyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTC Proxy ל USDהיה . $ -3,333.1410303590.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTC Proxy ל USDהיה $ -3,587.5794462760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BTC Proxyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -3,333.1410303590-55.59%
60 ימים$ -3,587.5794462760-59.84%
90 ימים$ 0--

מה זהBTC Proxy (BTCPX)

An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token

BTC Proxy (BTCPX) משאב

האתר הרשמי

BTC Proxyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BTC Proxy (BTCPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BTC Proxy (BTCPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BTC Proxy.

בדוק את BTC Proxy תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCPX למטבעות מקומיים

BTC Proxy (BTCPX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BTC Proxy (BTCPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BTC Proxy (BTCPX)

כמה שווה BTC Proxy (BTCPX) היום?
החי BTCPXהמחיר ב USD הוא 5,995.01 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCPX ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCPX ל USD הוא $ 5,995.01. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BTC Proxy?
שווי השוק של BTCPX הוא $ 1.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCPX?
ההיצע במחזור של BTCPX הוא 261.57 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCPX?
‏‏BTCPX השיג מחיר שיא (ATH) של 111,530 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCPX?
BTCPX ‏‏רשם מחירATL של 2,237.63 USD.
מהו נפח המסחר של BTCPX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCPX הוא -- USD.
האם BTCPX יעלה השנה?
BTCPX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCPX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.