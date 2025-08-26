Bridge Mutual (BMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00336837
גבוה 24 שעות $ 0.00336837
שיא כל הזמנים $ 5.46
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10%
שינוי מחיר (1D) +735.01%
שינוי מחיר (7D) -15.90%

Bridge Mutual (BMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258801. במהלך 24 השעות האחרונות, BMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00336837, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMI השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, +735.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridge Mutual (BMI) מידע שוק

שווי שוק $ 167.44K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 414.08K
אספקת מחזור 64.70M
אספקה כוללת 160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bridge Mutual הוא $ 167.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMI הוא 64.70M, עם היצע כולל של 160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 414.08K.