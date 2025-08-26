עוד על BMI

BMI מידע על מחיר

BMI אתר רשמי

BMI טוקניומיקה

BMI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bridge Mutual סֵמֶל

Bridge Mutual מחיר (BMI)

לא רשום

1 BMI ל USDמחיר חי:

$0.00258801
$0.00258801$0.00258801
+735.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bridge Mutual (BMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:08:40 (UTC+8)

Bridge Mutual (BMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00336837
$ 0.00336837$ 0.00336837
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00336837
$ 0.00336837$ 0.00336837

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+735.01%

-15.90%

-15.90%

Bridge Mutual (BMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00258801. במהלך 24 השעות האחרונות, BMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00336837, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMI השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, +735.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bridge Mutual (BMI) מידע שוק

$ 167.44K
$ 167.44K$ 167.44K

--
----

$ 414.08K
$ 414.08K$ 414.08K

64.70M
64.70M 64.70M

160,000,000.0
160,000,000.0 160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bridge Mutual הוא $ 167.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMI הוא 64.70M, עם היצע כולל של 160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 414.08K.

Bridge Mutual (BMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bridge Mutualל USDהיה $ +0.00227808.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBridge Mutual ל USDהיה . $ -0.0002545866.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBridge Mutual ל USDהיה $ +0.0004313381.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bridge Mutualל USDהיה $ -0.001907447854697846.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00227808+735.01%
30 ימים$ -0.0002545866-9.83%
60 ימים$ +0.0004313381+16.67%
90 ימים$ -0.001907447854697846-42.43%

מה זהBridge Mutual (BMI)

Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bridge Mutual (BMI) משאב

האתר הרשמי

Bridge Mutualתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bridge Mutual (BMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bridge Mutual (BMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bridge Mutual.

בדוק את Bridge Mutual תחזית המחיר עכשיו‏!

BMI למטבעות מקומיים

Bridge Mutual (BMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bridge Mutual (BMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bridge Mutual (BMI)

כמה שווה Bridge Mutual (BMI) היום?
החי BMIהמחיר ב USD הוא 0.00258801 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BMI ל USD?
המחיר הנוכחי של BMI ל USD הוא $ 0.00258801. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bridge Mutual?
שווי השוק של BMI הוא $ 167.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BMI?
ההיצע במחזור של BMI הוא 64.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BMI?
‏‏BMI השיג מחיר שיא (ATH) של 5.46 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BMI?
BMI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BMI הוא -- USD.
האם BMI יעלה השנה?
BMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:08:40 (UTC+8)

Bridge Mutual (BMI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.