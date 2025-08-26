Brain Frog (BRAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00278118 גבוה 24 שעות $ 0.00300503 שיא כל הזמנים $ 0.322994 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -4.92% שינוי מחיר (7D) +0.52%

Brain Frog (BRAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00285701. במהלך 24 השעות האחרונות, BRAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278118 לבין שיא של $ 0.00300503, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.322994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRAIN השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brain Frog (BRAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 28.57K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.57K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Brain Frog הוא $ 28.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAIN הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.57K.