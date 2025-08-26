עוד על BRAIN

Brain Frog סֵמֶל

Brain Frog מחיר (BRAIN)

לא רשום

1 BRAIN ל USDמחיר חי:

$0.00285701
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Brain Frog (BRAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:58:08 (UTC+8)

Brain Frog (BRAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00278118
24 שעות נמוך
$ 0.00300503
גבוה 24 שעות

$ 0.00278118
$ 0.00300503
$ 0.322994
$ 0
+0.16%

-4.92%

+0.52%

+0.52%

Brain Frog (BRAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00285701. במהלך 24 השעות האחרונות, BRAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278118 לבין שיא של $ 0.00300503, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.322994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRAIN השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brain Frog (BRAIN) מידע שוק

$ 28.57K
--
$ 28.57K
10.00M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Brain Frog הוא $ 28.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAIN הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.57K.

Brain Frog (BRAIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brain Frogל USDהיה $ -0.000148017280006171.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrain Frog ל USDהיה . $ -0.0002183909.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrain Frog ל USDהיה $ +0.0017273299.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brain Frogל USDהיה $ +0.000447822802732173.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000148017280006171-4.92%
30 ימים$ -0.0002183909-7.64%
60 ימים$ +0.0017273299+60.46%
90 ימים$ +0.000447822802732173+18.59%

מה זהBrain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Brain Frog (BRAIN) משאב

האתר הרשמי

Brain Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brain Frog (BRAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brain Frog (BRAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brain Frog.

בדוק את Brain Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

BRAIN למטבעות מקומיים

Brain Frog (BRAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brain Frog (BRAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brain Frog (BRAIN)

כמה שווה Brain Frog (BRAIN) היום?
החי BRAINהמחיר ב USD הוא 0.00285701 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של BRAIN ל USD הוא $ 0.00285701. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brain Frog?
שווי השוק של BRAIN הוא $ 28.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRAIN?
ההיצע במחזור של BRAIN הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRAIN?
‏‏BRAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.322994 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRAIN?
BRAIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRAIN הוא -- USD.
האם BRAIN יעלה השנה?
BRAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:58:08 (UTC+8)

