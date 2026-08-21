BoxBet מחיר היום

מחיר BoxBet (BXBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00133066, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BXBT ל USD הוא $ 0.00133066 לכל BXBT.

BoxBet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 126,980, עם היצע במחזור של 95.43M BXBT. ב‑24 השעות האחרונות, BXBT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.270894, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00115543.

ביצועים לטווח קצר, BXBT נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.96.

BoxBet (BXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 126.98K$ 126.98K $ 126.98K נפח (24 שעות) $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.07K$ 133.07K $ 133.07K אספקת מחזור 95.43M 95.43M 95.43M אספקה כוללת 95,426,355.20819066 95,426,355.20819066 95,426,355.20819066

שווי השוק הנוכחי של BoxBet הוא $ 126.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96. ההיצע במחזור של BXBT הוא 95.43M, עם היצע כולל של 95426355.20819066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.07K.