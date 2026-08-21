Botto מחיר היום

מחיר Botto (BOTTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.04863138, עם שינוי של 4.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOTTO ל USD הוא $ 0.04863138 לכל BOTTO.

Botto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,246,895, עם היצע במחזור של 46.20M BOTTO. ב‑24 השעות האחרונות, BOTTO סחר בין $ 0.04449911 (נמוך) ל $ 0.04901184 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02968992.

ביצועים לטווח קצר, BOTTO נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו +29.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.34K.

Botto (BOTTO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M אספקת מחזור 46.20M 46.20M 46.20M אספקה כוללת 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

שווי השוק הנוכחי של Botto הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.34K. ההיצע במחזור של BOTTO הוא 46.20M, עם היצע כולל של 93768867.47974204. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86M.