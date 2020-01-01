Bork on Ethereum (BORK) טוקנומיקה
Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie!
Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy!
Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.
Bork on Ethereum (BORK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bork on Ethereum (BORK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Bork on Ethereum (BORK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Bork on Ethereum (BORK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BORK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BORKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BORKטוקניומיקה, חקרו אתBORKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
