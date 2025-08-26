Bork on Ethereum (BORK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.058727$ 0.058727 $ 0.058727 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -7.55% שינוי מחיר (7D) +0.59% שינוי מחיר (7D) +0.59%

Bork on Ethereum (BORK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BORK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058727, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORK השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -7.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bork on Ethereum (BORK) מידע שוק

שווי שוק $ 54.97K$ 54.97K $ 54.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.97K$ 54.97K $ 54.97K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bork on Ethereum הוא $ 54.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.97K.