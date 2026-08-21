Boost מחיר היום

מחיר Boost (BOOST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOST ל USD הוא $ 0 לכל BOOST.

Boost כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,902.77, עם היצע במחזור של 618.52M BOOST. ב‑24 השעות האחרונות, BOOST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.19114, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOOST נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -3.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Boost (BOOST) מידע שוק

שווי שוק $ 18.90K$ 18.90K $ 18.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.56K$ 30.56K $ 30.56K אספקת מחזור 618.52M 618.52M 618.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boost הוא $ 18.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOST הוא 618.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.56K.