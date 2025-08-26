Bonsai Token (BONSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.138541$ 0.138541 $ 0.138541 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +9.54% שינוי מחיר (1D) -27.57% שינוי מחיר (7D) -67.84% שינוי מחיר (7D) -67.84%

Bonsai Token (BONSAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.138541, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONSAI השתנה ב +9.54% במהלך השעה האחרונה, -27.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-67.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonsai Token (BONSAI) מידע שוק

שווי שוק $ 174.81K$ 174.81K $ 174.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 430.83K$ 430.83K $ 430.83K אספקת מחזור 405.76M 405.76M 405.76M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bonsai Token הוא $ 174.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONSAI הוא 405.76M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 430.83K.