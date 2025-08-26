BonkEarn (BERN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00198292 $ 0.00198292 $ 0.00198292 24 שעות נמוך $ 0.00227134 $ 0.00227134 $ 0.00227134 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00198292$ 0.00198292 $ 0.00198292 גבוה 24 שעות $ 0.00227134$ 0.00227134 $ 0.00227134 שיא כל הזמנים $ 0.0400155$ 0.0400155 $ 0.0400155 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.38% שינוי מחיר (7D) +8.92% שינוי מחיר (7D) +8.92%

BonkEarn (BERN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00214391. במהלך 24 השעות האחרונות, BERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00198292 לבין שיא של $ 0.00227134, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0400155, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BonkEarn (BERN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 89.97$ 89.97 $ 89.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 953,401,513.87553 953,401,513.87553 953,401,513.87553

שווי השוק הנוכחי של BonkEarn הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.97. ההיצע במחזור של BERN הוא 0.00, עם היצע כולל של 953401513.87553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.