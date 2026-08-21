Bluzelle מחיר היום

מחיר Bluzelle (BLZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00700352, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLZ ל USD הוא $ 0.00700352 לכל BLZ.

Bluzelle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,337,617, עם היצע במחזור של 476.56M BLZ. ב‑24 השעות האחרונות, BLZ סחר בין $ 0.00667197 (נמוך) ל $ 0.00702428 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.783089, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00579292.

ביצועים לטווח קצר, BLZ נע ב +0.61% בשעה האחרונה ו +11.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 116.11K.

Bluzelle (BLZ) מידע שוק

שווי שוק $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M נפח (24 שעות) $ 116.11K$ 116.11K $ 116.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M אספקת מחזור 476.56M 476.56M 476.56M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bluzelle הוא $ 3.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.11K. ההיצע במחזור של BLZ הוא 476.56M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.50M.