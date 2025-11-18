Blitz מחיר היום

מחיר Blitz (BLTZ) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLTZ ל USD הוא -- לכל BLTZ.

Blitz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,357, עם היצע במחזור של 1.56T BLTZ. ב‑24 השעות האחרונות, BLTZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLTZ נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -38.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blitz (BLTZ) מידע שוק

שווי שוק $ 41.36K$ 41.36K $ 41.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.36K$ 41.36K $ 41.36K אספקת מחזור 1.56T 1.56T 1.56T אספקה כוללת 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blitz הוא $ 41.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLTZ הוא 1.56T, עם היצע כולל של 1555369000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.36K.