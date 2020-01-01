Blind Boxes (BLES) טוקנומיקה
Blind Boxes (BLES) מידע
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events
The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
Blind Boxes (BLES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blind Boxes (BLES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Blind Boxes (BLES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Blind Boxes (BLES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BLES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BLESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BLESטוקניומיקה, חקרו אתBLESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.