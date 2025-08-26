Blind Boxes מחיר (BLES)
0.00%
-9.95%
+12.09%
+12.09%
Blind Boxes (BLES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLES השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Blind Boxes הוא $ 11.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLES הוא 18.21M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.67K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Blind Boxesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlind Boxes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlind Boxes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blind Boxesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.95%
|30 ימים
|$ 0
|-15.91%
|60 ימים
|$ 0
|-14.20%
|90 ימים
|$ 0
|--
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
