Blind Boxes סֵמֶל

Blind Boxes מחיר (BLES)

לא רשום

1 BLES ל USDמחיר חי:

$0.00061667
$0.00061667$0.00061667
-9.90%1D
mexc
USD
Blind Boxes (BLES) טבלת מחירים חיה
Blind Boxes (BLES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 11.01
$ 11.01$ 11.01

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-9.95%

+12.09%

+12.09%

Blind Boxes (BLES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLES השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blind Boxes (BLES) מידע שוק

$ 11.23K
$ 11.23K$ 11.23K

--
----

$ 61.67K
$ 61.67K$ 61.67K

18.21M
18.21M 18.21M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blind Boxes הוא $ 11.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLES הוא 18.21M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.67K.

Blind Boxes (BLES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blind Boxesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlind Boxes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlind Boxes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blind Boxesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.95%
30 ימים$ 0-15.91%
60 ימים$ 0-14.20%
90 ימים$ 0--

מה זהBlind Boxes (BLES)

BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.

Blind Boxes (BLES) משאב

האתר הרשמי

Blind Boxesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blind Boxes (BLES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blind Boxes (BLES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blind Boxes.

בדוק את Blind Boxes תחזית המחיר עכשיו‏!

BLES למטבעות מקומיים

Blind Boxes (BLES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blind Boxes (BLES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blind Boxes (BLES)

כמה שווה Blind Boxes (BLES) היום?
החי BLESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLES ל USD?
המחיר הנוכחי של BLES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blind Boxes?
שווי השוק של BLES הוא $ 11.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLES?
ההיצע במחזור של BLES הוא 18.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLES?
‏‏BLES השיג מחיר שיא (ATH) של 11.01 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLES?
BLES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLES הוא -- USD.
האם BLES יעלה השנה?
BLES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
