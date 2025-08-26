BKOKFi (BKOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.053518 $ 0.053518 $ 0.053518 24 שעות נמוך $ 0.054587 $ 0.054587 $ 0.054587 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.053518$ 0.053518 $ 0.053518 גבוה 24 שעות $ 0.054587$ 0.054587 $ 0.054587 שיא כל הזמנים $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03561185$ 0.03561185 $ 0.03561185 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.73% שינוי מחיר (7D) -6.95% שינוי מחיר (7D) -6.95%

BKOKFi (BKOK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0537. במהלך 24 השעות האחרונות, BKOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053518 לבין שיא של $ 0.054587, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BKOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03561185.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BKOK השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BKOKFi (BKOK) מידע שוק

שווי שוק $ 314.26K$ 314.26K $ 314.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 314.26K$ 314.26K $ 314.26K אספקת מחזור 5.85M 5.85M 5.85M אספקה כוללת 5,852,170.267250697 5,852,170.267250697 5,852,170.267250697

שווי השוק הנוכחי של BKOKFi הוא $ 314.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BKOK הוא 5.85M, עם היצע כולל של 5852170.267250697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.26K.