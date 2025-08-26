עוד על BKOK

BKOKFi סֵמֶל

BKOKFi מחיר (BKOK)

לא רשום

1 BKOK ל USDמחיר חי:

$0.0537
$0.0537$0.0537
-0.70%1D
BKOKFi (BKOK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:27 (UTC+8)

BKOKFi (BKOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.053518
$ 0.053518
24 שעות נמוך
$ 0.054587
$ 0.054587
גבוה 24 שעות

$ 0.053518
$ 0.053518

$ 0.054587
$ 0.054587

$ 1.94
$ 1.94

$ 0.03561185
$ 0.03561185

+0.01%

-0.73%

-6.95%

-6.95%

BKOKFi (BKOK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0537. במהלך 24 השעות האחרונות, BKOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.053518 לבין שיא של $ 0.054587, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BKOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03561185.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BKOK השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BKOKFi (BKOK) מידע שוק

$ 314.26K
$ 314.26K

--
--

$ 314.26K
$ 314.26K

5.85M
5.85M

5,852,170.267250697
5,852,170.267250697

שווי השוק הנוכחי של BKOKFi הוא $ 314.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BKOK הוא 5.85M, עם היצע כולל של 5852170.267250697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.26K.

BKOKFi (BKOK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BKOKFiל USDהיה $ -0.00039671584326823.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBKOKFi ל USDהיה . $ -0.0071533555.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBKOKFi ל USDהיה $ -0.0014087228.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BKOKFiל USDהיה $ -0.003958107470581164.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00039671584326823-0.73%
30 ימים$ -0.0071533555-13.32%
60 ימים$ -0.0014087228-2.62%
90 ימים$ -0.003958107470581164-6.86%

מה זהBKOKFi (BKOK)

Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BKOKFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BKOKFi (BKOK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BKOKFi (BKOK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BKOKFi.

בדוק את BKOKFi תחזית המחיר עכשיו‏!

BKOK למטבעות מקומיים

BKOKFi (BKOK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BKOKFi (BKOK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BKOK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BKOKFi (BKOK)

כמה שווה BKOKFi (BKOK) היום?
החי BKOKהמחיר ב USD הוא 0.0537 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BKOK ל USD?
המחיר הנוכחי של BKOK ל USD הוא $ 0.0537. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BKOKFi?
שווי השוק של BKOK הוא $ 314.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BKOK?
ההיצע במחזור של BKOK הוא 5.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BKOK?
‏‏BKOK השיג מחיר שיא (ATH) של 1.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BKOK?
BKOK ‏‏רשם מחירATL של 0.03561185 USD.
מהו נפח המסחר של BKOK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BKOK הוא -- USD.
האם BKOK יעלה השנה?
BKOK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BKOK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.