Bizzy by Virtuals סֵמֶל

Bizzy by Virtuals מחיר (BIZ)

1 BIZ ל USDמחיר חי:

$0.00124945
-1.90%1D
USD
Bizzy by Virtuals (BIZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:57 (UTC+8)

Bizzy by Virtuals (BIZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00113381
24 שעות נמוך
$ 0.00141268
גבוה 24 שעות

$ 0.00113381
$ 0.00141268
$ 0.02075262
$ 0.00062278
-2.62%

-2.07%

-6.00%

-6.00%

Bizzy by Virtuals (BIZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125111. במהלך 24 השעות האחרונות, BIZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00113381 לבין שיא של $ 0.00141268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02075262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00062278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIZ השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bizzy by Virtuals (BIZ) מידע שוק

$ 1.25M
--
$ 1.25M
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Bizzy by Virtuals הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.

Bizzy by Virtuals (BIZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bizzy by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBizzy by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0002487145.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBizzy by Virtuals ל USDהיה $ -0.0003198549.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bizzy by Virtualsל USDהיה $ -0.016499442946109308.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.07%
30 ימים$ +0.0002487145+19.88%
60 ימים$ -0.0003198549-25.56%
90 ימים$ -0.016499442946109308-92.95%

מה זהBizzy by Virtuals (BIZ)

Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.

Bizzy by Virtuals (BIZ) משאב

האתר הרשמי

Bizzy by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bizzy by Virtuals (BIZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bizzy by Virtuals (BIZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bizzy by Virtuals.

בדוק את Bizzy by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

BIZ למטבעות מקומיים

Bizzy by Virtuals (BIZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bizzy by Virtuals (BIZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bizzy by Virtuals (BIZ)

כמה שווה Bizzy by Virtuals (BIZ) היום?
החי BIZהמחיר ב USD הוא 0.00125111 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIZ ל USD?
המחיר הנוכחי של BIZ ל USD הוא $ 0.00125111. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bizzy by Virtuals?
שווי השוק של BIZ הוא $ 1.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIZ?
ההיצע במחזור של BIZ הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIZ?
‏‏BIZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02075262 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIZ?
BIZ ‏‏רשם מחירATL של 0.00062278 USD.
מהו נפח המסחר של BIZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIZ הוא -- USD.
האם BIZ יעלה השנה?
BIZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.