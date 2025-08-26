Bizzy by Virtuals מחיר (BIZ)
Bizzy by Virtuals (BIZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125111. במהלך 24 השעות האחרונות, BIZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00113381 לבין שיא של $ 0.00141268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02075262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00062278.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIZ השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bizzy by Virtuals הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bizzy by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBizzy by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0002487145.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBizzy by Virtuals ל USDהיה $ -0.0003198549.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bizzy by Virtualsל USDהיה $ -0.016499442946109308.
Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.
