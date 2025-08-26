Bizzy by Virtuals (BIZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00113381 $ 0.00113381 $ 0.00113381 24 שעות נמוך $ 0.00141268 $ 0.00141268 $ 0.00141268 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00113381$ 0.00113381 $ 0.00113381 גבוה 24 שעות $ 0.00141268$ 0.00141268 $ 0.00141268 שיא כל הזמנים $ 0.02075262$ 0.02075262 $ 0.02075262 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00062278$ 0.00062278 $ 0.00062278 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.62% שינוי מחיר (1D) -2.07% שינוי מחיר (7D) -6.00% שינוי מחיר (7D) -6.00%

Bizzy by Virtuals (BIZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125111. במהלך 24 השעות האחרונות, BIZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00113381 לבין שיא של $ 0.00141268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02075262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00062278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIZ השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -2.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bizzy by Virtuals (BIZ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bizzy by Virtuals הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.