Bitsocial מחיר היום

מחיר Bitsocial (BSO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00752423, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSO ל USD הוא $ 0.00752423 לכל BSO.

Bitsocial כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,580,096, עם היצע במחזור של 210.00M BSO. ב‑24 השעות האחרונות, BSO סחר בין $ 0.00719319 (נמוך) ל $ 0.00755475 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0110834, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00526421.

ביצועים לטווח קצר, BSO נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +29.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.64.

Bitsocial (BSO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M נפח (24 שעות) $ 58.64$ 58.64 $ 58.64 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M אספקה כוללת 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitsocial הוא $ 1.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.64. ההיצע במחזור של BSO הוא 210.00M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.