bitSmiley מחיר היום

מחיר bitSmiley (SMILE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00207756, עם שינוי של 13.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMILE ל USD הוא $ 0.00207756 לכל SMILE.

bitSmiley כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,810, עם היצע במחזור של 24.46M SMILE. ב‑24 השעות האחרונות, SMILE סחר בין $ 0.00186595 (נמוך) ל $ 0.00241428 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.472158, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMILE נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -14.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

bitSmiley (SMILE) מידע שוק

שווי שוק $ 50.81K$ 50.81K $ 50.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 436.29K$ 436.29K $ 436.29K אספקת מחזור 24.46M 24.46M 24.46M אספקה כוללת 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bitSmiley הוא $ 50.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMILE הוא 24.46M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.29K.