bitsCrunch Token מחיר היום

מחיר bitsCrunch Token (BCUT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCUT ל USD הוא $ 0 לכל BCUT.

bitsCrunch Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 454,454, עם היצע במחזור של 763.52M BCUT. ב‑24 השעות האחרונות, BCUT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.535915, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BCUT נע ב +1.47% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.62K.

bitsCrunch Token (BCUT) מידע שוק

שווי שוק $ 454.45K$ 454.45K $ 454.45K נפח (24 שעות) $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 595.21K$ 595.21K $ 595.21K אספקת מחזור 763.52M 763.52M 763.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bitsCrunch Token הוא $ 454.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.62K. ההיצע במחזור של BCUT הוא 763.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 595.21K.