BitMart מחיר (BMX)

1 BMX ל USDמחיר חי:

$0.313116
$0.313116
-1.10%1D
BitMart (BMX) טבלת מחירים חיה
BitMart (BMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.312219
24 שעות נמוך
$ 0.324109
גבוה 24 שעות

$ 0.312219
$ 0.324109
$ 0.619048
$ 0.00672692
+0.18%

-1.11%

-1.05%

-1.05%

BitMart (BMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.313131. במהלך 24 השעות האחרונות, BMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.312219 לבין שיא של $ 0.324109, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.619048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00672692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMX השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitMart (BMX) מידע שוק

$ 106.30M
--
$ 200.26M
339.41M
639,412,030.0
שווי השוק הנוכחי של BitMart הוא $ 106.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMX הוא 339.41M, עם היצע כולל של 639412030.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.26M.

BitMart (BMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BitMartל USDהיה $ -0.0035323309196856.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitMart ל USDהיה . $ +0.0022199422.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitMart ל USDהיה $ +0.0349707518.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BitMartל USDהיה $ +0.0247668716133616.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0035323309196856-1.11%
30 ימים$ +0.0022199422+0.71%
60 ימים$ +0.0349707518+11.17%
90 ימים$ +0.0247668716133616+8.59%

מה זהBitMart (BMX)

BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BitMart (BMX) משאב

האתר הרשמי

BitMartתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BitMart (BMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BitMart (BMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BitMart.

בדוק את BitMart תחזית המחיר עכשיו‏!

BMX למטבעות מקומיים

BitMart (BMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BitMart (BMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BitMart (BMX)

כמה שווה BitMart (BMX) היום?
החי BMXהמחיר ב USD הוא 0.313131 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BMX ל USD?
המחיר הנוכחי של BMX ל USD הוא $ 0.313131. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BitMart?
שווי השוק של BMX הוא $ 106.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BMX?
ההיצע במחזור של BMX הוא 339.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BMX?
‏‏BMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.619048 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BMX?
BMX ‏‏רשם מחירATL של 0.00672692 USD.
מהו נפח המסחר של BMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BMX הוא -- USD.
האם BMX יעלה השנה?
BMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.