BitMart (BMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.312219 $ 0.312219 $ 0.312219 24 שעות נמוך $ 0.324109 $ 0.324109 $ 0.324109 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.312219$ 0.312219 $ 0.312219 גבוה 24 שעות $ 0.324109$ 0.324109 $ 0.324109 שיא כל הזמנים $ 0.619048$ 0.619048 $ 0.619048 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00672692$ 0.00672692 $ 0.00672692 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -1.11% שינוי מחיר (7D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -1.05%

BitMart (BMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.313131. במהלך 24 השעות האחרונות, BMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.312219 לבין שיא של $ 0.324109, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.619048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00672692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMX השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitMart (BMX) מידע שוק

שווי שוק $ 106.30M$ 106.30M $ 106.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.26M$ 200.26M $ 200.26M אספקת מחזור 339.41M 339.41M 339.41M אספקה כוללת 639,412,030.0 639,412,030.0 639,412,030.0

שווי השוק הנוכחי של BitMart הוא $ 106.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMX הוא 339.41M, עם היצע כולל של 639412030.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.26M.