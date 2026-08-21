Bitcoin20 מחיר היום

מחיר Bitcoin20 (BTC20) בזמן אמת היום הוא $ 0.011003, עם שינוי של 6.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTC20 ל USD הוא $ 0.011003 לכל BTC20.

Bitcoin20 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 230,954, עם היצע במחזור של 21.00M BTC20. ב‑24 השעות האחרונות, BTC20 סחר בין $ 0.01022195 (נמוך) ל $ 0.0110764 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00514136.

ביצועים לטווח קצר, BTC20 נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +36.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.00.

Bitcoin20 (BTC20) מידע שוק

שווי שוק $ 230.95K$ 230.95K $ 230.95K נפח (24 שעות) $ 111.00$ 111.00 $ 111.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 230.95K$ 230.95K $ 230.95K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin20 הוא $ 230.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.00. ההיצע במחזור של BTC20 הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.95K.