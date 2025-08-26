Bitcoin Gold (BTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.401664 $ 0.401664 $ 0.401664 24 שעות נמוך $ 0.518619 $ 0.518619 $ 0.518619 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.401664$ 0.401664 $ 0.401664 גבוה 24 שעות $ 0.518619$ 0.518619 $ 0.518619 שיא כל הזמנים $ 456.25$ 456.25 $ 456.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.12242$ 0.12242 $ 0.12242 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -2.17% שינוי מחיר (7D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -0.48%

Bitcoin Gold (BTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.501817. במהלך 24 השעות האחרונות, BTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.401664 לבין שיא של $ 0.518619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 456.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12242.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTG השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Gold (BTG) מידע שוק

שווי שוק $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M אספקת מחזור 17.51M 17.51M 17.51M אספקה כוללת 17,513,924.0 17,513,924.0 17,513,924.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Gold הוא $ 8.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTG הוא 17.51M, עם היצע כולל של 17513924.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.79M.