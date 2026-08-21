Biswap מחיר היום

מחיר Biswap (BSW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSW ל USD הוא $ 0 לכל BSW.

Biswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 185,999, עם היצע במחזור של 498.98M BSW. ב‑24 השעות האחרונות, BSW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSW נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +4.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.59K.

Biswap (BSW) מידע שוק

שווי שוק $ 186.00K$ 186.00K $ 186.00K נפח (24 שעות) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260,932,379,370.94T$ 260,932,379,370.94T $ 260,932,379,370.94T אספקת מחזור 498.98M 498.98M 498.98M אספקה כוללת 576,898,100.0 576,898,100.0 576,898,100.0

שווי השוק הנוכחי של Biswap הוא $ 186.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.59K. ההיצע במחזור של BSW הוא 498.98M, עם היצע כולל של 576898100.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260,932,379,370.94T.