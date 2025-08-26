BiLira (TRYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0243199 $ 0.0243199 $ 0.0243199 24 שעות נמוך $ 0.02447865 $ 0.02447865 $ 0.02447865 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0243199$ 0.0243199 $ 0.0243199 גבוה 24 שעות $ 0.02447865$ 0.02447865 $ 0.02447865 שיא כל הזמנים $ 0.192677$ 0.192677 $ 0.192677 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.11% שינוי מחיר (7D) -0.11%

BiLira (TRYB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02436481. במהלך 24 השעות האחרונות, TRYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0243199 לבין שיא של $ 0.02447865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.192677, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRYB השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BiLira (TRYB) מידע שוק

שווי שוק $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M אספקת מחזור 417.48M 417.48M 417.48M אספקה כוללת 417,481,300.505284 417,481,300.505284 417,481,300.505284

שווי השוק הנוכחי של BiLira הוא $ 10.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRYB הוא 417.48M, עם היצע כולל של 417481300.505284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.17M.