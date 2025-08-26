BetSwirl (BETS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00143188$ 0.00143188 $ 0.00143188 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -11.07% שינוי מחיר (7D) -0.92% שינוי מחיר (7D) -0.92%

BetSwirl (BETS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BETS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BETSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00143188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BETS השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -11.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BetSwirl (BETS) מידע שוק

שווי שוק $ 599.13K$ 599.13K $ 599.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M אספקת מחזור 2.86B 2.86B 2.86B אספקה כוללת 6,482,659,979.863548 6,482,659,979.863548 6,482,659,979.863548

שווי השוק הנוכחי של BetSwirl הוא $ 599.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BETS הוא 2.86B, עם היצע כולל של 6482659979.863548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.