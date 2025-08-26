Behodler (EYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02777768 $ 0.02777768 $ 0.02777768 24 שעות נמוך $ 0.02847108 $ 0.02847108 $ 0.02847108 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02777768$ 0.02777768 $ 0.02777768 גבוה 24 שעות $ 0.02847108$ 0.02847108 $ 0.02847108 שיא כל הזמנים $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0083679$ 0.0083679 $ 0.0083679 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) +1.16% שינוי מחיר (7D) -3.35% שינוי מחיר (7D) -3.35%

Behodler (EYE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.028392. במהלך 24 השעות האחרונות, EYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02777768 לבין שיא של $ 0.02847108, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0083679.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EYE השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, +1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Behodler (EYE) מידע שוק

שווי שוק $ 158.32K$ 158.32K $ 158.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.85K$ 276.85K $ 276.85K אספקת מחזור 5.57M 5.57M 5.57M אספקה כוללת 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485 9,736,609.732504485

שווי השוק הנוכחי של Behodler הוא $ 158.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EYE הוא 5.57M, עם היצע כולל של 9736609.732504485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.85K.