BEATS on BASE (BEATS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00111041 $ 0.00111041 $ 0.00111041 24 שעות נמוך $ 0.00125702 $ 0.00125702 $ 0.00125702 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00111041$ 0.00111041 $ 0.00111041 גבוה 24 שעות $ 0.00125702$ 0.00125702 $ 0.00125702 שיא כל הזמנים $ 0.00726409$ 0.00726409 $ 0.00726409 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -9.46% שינוי מחיר (7D) -5.98% שינוי מחיר (7D) -5.98%

BEATS on BASE (BEATS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00112959. במהלך 24 השעות האחרונות, BEATS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111041 לבין שיא של $ 0.00125702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEATSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEATS השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -9.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEATS on BASE (BEATS) מידע שוק

שווי שוק $ 542.63K$ 542.63K $ 542.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 913.62K$ 913.62K $ 913.62K אספקת מחזור 480.38M 480.38M 480.38M אספקה כוללת 808,808,808.0 808,808,808.0 808,808,808.0

שווי השוק הנוכחי של BEATS on BASE הוא $ 542.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEATS הוא 480.38M, עם היצע כולל של 808808808.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 913.62K.