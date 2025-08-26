עוד על BEATS

BEATS on BASE סֵמֶל

BEATS on BASE מחיר (BEATS)

לא רשום

1 BEATS ל USDמחיר חי:

$0.00112959
$0.00112959$0.00112959
-9.40%1D
USD
BEATS on BASE (BEATS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:49:16 (UTC+8)

BEATS on BASE (BEATS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00111041
$ 0.00111041$ 0.00111041
24 שעות נמוך
$ 0.00125702
$ 0.00125702$ 0.00125702
גבוה 24 שעות

$ 0.00111041
$ 0.00111041$ 0.00111041

$ 0.00125702
$ 0.00125702$ 0.00125702

$ 0.00726409
$ 0.00726409$ 0.00726409

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-9.46%

-5.98%

-5.98%

BEATS on BASE (BEATS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00112959. במהלך 24 השעות האחרונות, BEATS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00111041 לבין שיא של $ 0.00125702, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEATSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00726409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEATS השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -9.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEATS on BASE (BEATS) מידע שוק

$ 542.63K
$ 542.63K$ 542.63K

--
----

$ 913.62K
$ 913.62K$ 913.62K

480.38M
480.38M 480.38M

808,808,808.0
808,808,808.0 808,808,808.0

שווי השוק הנוכחי של BEATS on BASE הוא $ 542.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEATS הוא 480.38M, עם היצע כולל של 808808808.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 913.62K.

BEATS on BASE (BEATS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BEATS on BASEל USDהיה $ -0.000118100520627492.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEATS on BASE ל USDהיה . $ +0.0001097393.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEATS on BASE ל USDהיה $ +0.0010957969.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BEATS on BASEל USDהיה $ +0.0004760863567325289.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000118100520627492-9.46%
30 ימים$ +0.0001097393+9.71%
60 ימים$ +0.0010957969+97.01%
90 ימים$ +0.0004760863567325289+72.85%

מה זהBEATS on BASE (BEATS)

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

BEATS on BASE (BEATS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BEATS on BASEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BEATS on BASE (BEATS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BEATS on BASE (BEATS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BEATS on BASE.

בדוק את BEATS on BASE תחזית המחיר עכשיו‏!

BEATS למטבעות מקומיים

BEATS on BASE (BEATS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BEATS on BASE (BEATS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEATS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BEATS on BASE (BEATS)

כמה שווה BEATS on BASE (BEATS) היום?
החי BEATSהמחיר ב USD הוא 0.00112959 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEATS ל USD?
המחיר הנוכחי של BEATS ל USD הוא $ 0.00112959. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BEATS on BASE?
שווי השוק של BEATS הוא $ 542.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEATS?
ההיצע במחזור של BEATS הוא 480.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEATS?
‏‏BEATS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00726409 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEATS?
BEATS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEATS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEATS הוא -- USD.
האם BEATS יעלה השנה?
BEATS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEATS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:49:16 (UTC+8)

