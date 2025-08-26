Bear Bull (BRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00495449 $ 0.00495449 $ 0.00495449 24 שעות נמוך $ 0.00511025 $ 0.00511025 $ 0.00511025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00495449$ 0.00495449 $ 0.00495449 גבוה 24 שעות $ 0.00511025$ 0.00511025 $ 0.00511025 שיא כל הזמנים $ 0.01811855$ 0.01811855 $ 0.01811855 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00387777$ 0.00387777 $ 0.00387777 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) +1.97% שינוי מחיר (7D) +0.31% שינוי מחיר (7D) +0.31%

Bear Bull (BRB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00506571. במהלך 24 השעות האחרונות, BRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00495449 לבין שיא של $ 0.00511025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01811855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00387777.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRB השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, +1.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bear Bull (BRB) מידע שוק

שווי שוק $ 503.36K$ 503.36K $ 503.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 503.36K$ 503.36K $ 503.36K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bear Bull הוא $ 503.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRB הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.36K.