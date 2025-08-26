עוד על BRB

Bear Bull סֵמֶל

Bear Bull מחיר (BRB)

לא רשום

1 BRB ל USDמחיר חי:

$0.0050336
$0.0050336$0.0050336
-0.80%1D
USD
Bear Bull (BRB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:34:58 (UTC+8)

Bear Bull (BRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00495449
$ 0.00495449$ 0.00495449
24 שעות נמוך
$ 0.00511025
$ 0.00511025$ 0.00511025
גבוה 24 שעות

$ 0.00495449
$ 0.00495449$ 0.00495449

$ 0.00511025
$ 0.00511025$ 0.00511025

$ 0.01811855
$ 0.01811855$ 0.01811855

$ 0.00387777
$ 0.00387777$ 0.00387777

+1.10%

+1.97%

+0.31%

+0.31%

Bear Bull (BRB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00506571. במהלך 24 השעות האחרונות, BRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00495449 לבין שיא של $ 0.00511025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01811855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00387777.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRB השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, +1.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bear Bull (BRB) מידע שוק

$ 503.36K
$ 503.36K$ 503.36K

--
----

$ 503.36K
$ 503.36K$ 503.36K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bear Bull הוא $ 503.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRB הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.36K.

Bear Bull (BRB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bear Bullל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear Bull ל USDהיה . $ -0.0005784372.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBear Bull ל USDהיה $ +0.0013572095.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bear Bullל USDהיה $ +0.000768150097027326.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.97%
30 ימים$ -0.0005784372-11.41%
60 ימים$ +0.0013572095+26.79%
90 ימים$ +0.000768150097027326+17.87%

מה זהBear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

Bear Bull (BRB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bear Bullתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bear Bull (BRB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bear Bull (BRB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bear Bull.

בדוק את Bear Bull תחזית המחיר עכשיו‏!

BRB למטבעות מקומיים

Bear Bull (BRB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bear Bull (BRB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bear Bull (BRB)

כמה שווה Bear Bull (BRB) היום?
החי BRBהמחיר ב USD הוא 0.00506571 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRB ל USD?
המחיר הנוכחי של BRB ל USD הוא $ 0.00506571. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bear Bull?
שווי השוק של BRB הוא $ 503.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRB?
ההיצע במחזור של BRB הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRB?
‏‏BRB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01811855 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRB?
BRB ‏‏רשם מחירATL של 0.00387777 USD.
מהו נפח המסחר של BRB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRB הוא -- USD.
האם BRB יעלה השנה?
BRB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:34:58 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.